Spennato e Salvi ospiti della libreria Iman salotto letterario massafrese
Doppio appuntamento con la letteratura nel fine settimana a Massafra nell'ambito della rassegna di incontri con l'autore organizzata e promossa dalla libreria Iman di Salvatore Fuggiano. Venerdì 24 ottobre prossimo alle 18:30 la sede di via Colonnello Scarano, in collaborazione con l'associazione "AMAnoAMAno", ospiterà Walter Spennato che presenterà "Nella casa delle nuvole rovesciate" edito Besa Muci. Sociologo ed educatore, Walter Spennato coordina la casa per la vita "Artemide" di Racale, in provincia di Lecce. Da anni si dedica al disagio psichico, all'inclusione sociale e alla realizzazione di progetti di Terapia Emotiva.