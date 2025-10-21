spazio teatro no' hma inaugura la stagione teatrale con il concerto d' apertura orchestra patengué

Mercoledì 22 ottobre 2025 lo Spazio Teatro No'hma Teresa Pomodoro apre ufficialmente la stagione teatrale 20252026 con il tradizionale Concerto di Apertura, quest'anno affidato a un ensemble d'eccezione, che si fa portatore dello spirito di solidarietà e condivisione tra culture intorno a cui.

