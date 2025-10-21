Spazio ai rookie al GP del Messico | tutti in pista nelle FP1 E c' è un italiano in Ferrari

Gazzetta.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ben nove team schiereranno degli esordienti nella prima sessione di libere per rispettare gli obblighi Fia. Al volante della Rossa ci sarà Antonio Fuoco, vincitore della 24 Ore di Le Mans nel 2024, al posto di Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

