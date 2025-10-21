Sparò a premier Ficocondanna a 21 anni

13.42 Terrorismo e 21 anni di carcere: è la sentenza di un tribunale speciale slovacco nei confronti del 72enne Cintula, che nel maggio 2024 sparò al premier Robert Fico. Quattro colpi da vicino contro Fico, ma l'attentatore ha negato di averlo voluto uccidere. Voleva invece provocargli lesioni che gli impedissero si svolgere le sue mansioni di premier, ha detto. L'accusa sembra averlo ascoltato, cambiando l'imputazione di omicidio premeditato. Movente, "ostacolare il buon funzionamento del governo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it