Sparò a premier Ficocondanna a 21 anni
13.42 Terrorismo e 21 anni di carcere: è la sentenza di un tribunale speciale slovacco nei confronti del 72enne Cintula, che nel maggio 2024 sparò al premier Robert Fico. Quattro colpi da vicino contro Fico, ma l'attentatore ha negato di averlo voluto uccidere. Voleva invece provocargli lesioni che gli impedissero si svolgere le sue mansioni di premier, ha detto. L'accusa sembra averlo ascoltato, cambiando l'imputazione di omicidio premeditato. Movente, "ostacolare il buon funzionamento del governo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Snapchat imagine son premier pop-up immersif en France, le Snapchat SupermARkethttps://gensdinternet.fr/2025/10/08/snapchat-imagine-son-premier-pop-up-immersif-en-france-le-snapchat-supermarket/… via @Gensd_Internet #SocialMedia #Retail - X Vai su X
Riviviamo insieme l’apertura del nuovo Interspar! - facebook.com Vai su Facebook
Premier, Martinelli risponde a Haaland: pareggiano Arsenal e City - Il Manchester City non riesce a dare continuità in Premier League alla vittoria contro lo United. corrieredellosport.it scrive