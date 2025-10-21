Sparatoria al bar soccorsi e polizia a sirene spiegate La scena agghiacciante

Tvzap.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– Nel cuore della notte, tra le vie semideserte di Afragola, la sparatoria che si è consumata davanti a un noto bar ha spezzato la fragile quiete di una comunità già provata. L’evento ha scosso profondamente residenti e istituzioni, riportando al centro dell’attenzione il problema della sicurezza urbana nella provincia di Napoli. Pochi istanti, una raffica di colpi, urla improvvise e poi il fuggi fuggi generale: tutto si è consumato in un tempo brevissimo, lasciando a terra tre giovani uomini, tra cui un 18enne e un 28enne già noto alle forze dell’ordine, oltre a un terzo ragazzo risultato incensurato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

sparatoria al bar soccorsi e polizia a sirene spiegate la scena agghiacciante

© Tvzap.it - Sparatoria al bar, soccorsi e polizia a sirene spiegate. La scena agghiacciante

Scopri altri approfondimenti

sparatoria bar soccorsi poliziaSparatoria in centro città: due feriti e indagini in corso - AGGIORNAMENTO ORE 14:30: Una sparatoria è avvenuta oggi, 9 ottobre, intorno alle 13:00 in via Roma, nel centro della città. Scrive notizie.it

sparatoria bar soccorsi poliziaUsa, sparatoria al bar in South Carolina: 4 morti e 20 feriti. Un testimone: «Hanno usato un mitragliatore» - La chiamata d'emergenza per una sparatoria dentro il locale affollato: è un bar che diffonde la cultura «Gullah», in memoria degli schiavi nelle piantagioni di cotone. Secondo corriere.it

sparatoria bar soccorsi poliziaSparatoria in Carolina del Sud: vittime e feriti gravi sull’isola di St. Helena - Helena lascia un bilancio drammatico, mentre le autorità in Carolina del Sud avviano le indagini. Si legge su notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Bar Soccorsi Polizia