– Nel cuore della notte, tra le vie semideserte di Afragola, la sparatoria che si è consumata davanti a un noto bar ha spezzato la fragile quiete di una comunità già provata. L’evento ha scosso profondamente residenti e istituzioni, riportando al centro dell’attenzione il problema della sicurezza urbana nella provincia di Napoli. Pochi istanti, una raffica di colpi, urla improvvise e poi il fuggi fuggi generale: tutto si è consumato in un tempo brevissimo, lasciando a terra tre giovani uomini, tra cui un 18enne e un 28enne già noto alle forze dell’ordine, oltre a un terzo ragazzo risultato incensurato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sparatoria al bar, soccorsi e polizia a sirene spiegate. La scena agghiacciante