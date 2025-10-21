sparatoria ad afragola tre persone ferite

Tempo di lettura: < 1 minuto Sparatoria, la scorsa notte, ad Afragola: tre persone sono rimaste ferite, nessuno è in pericolo di vita. Quindici i bossoli rinvenuti sull’asfalto. Sono stati i carabinieri della compagnia di Casoria ad intervenire nei pressi di un bar in via Sportiglione. Secondo le prime ricostruzioni dei militari, alcuni sconosciuti avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco ferendo un 18enne e un 28enne già noti alle forze dell’ordine e un 28enne incensurato. Due sono stati portati al Cardarelli, uno all’ospedale di Frattamaggiore, nessuno è in pericolo di vita. I rilievi sono stati effettuati dal nucleo investigativo di Castello di Cisterna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

