Sparatoria ad Afragola 3 persone ferite nella notte

2anews.it | 21 ott 2025

Colpi esplosi davanti a un bar ad Afragola, trovati quindici bossoli. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Notte di paura ad Afragola, dove una sparatoria è avvenuta davanti a un bar in via Sportiglione. Tre le persone ferite: un 18enne e un 28enne già noti alle forze dell'ordine e un 28enne incensurato. Nessuno .

sparatoria ad afragola 3 persone ferite nella notte

© 2anews.it - Sparatoria ad Afragola, 3 persone ferite nella notte

