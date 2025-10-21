Colpi esplosi davanti a un bar ad Afragola, trovati quindici bossoli. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Notte di paura ad Afragola, dove una sparatoria è avvenuta davanti a un bar in via Sportiglione. Tre le persone ferite: un 18enne e un 28enne già noti alle forze dell’ordine e un 28enne incensurato. Nessuno . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sparatoria ad Afragola, 3 persone ferite nella notte