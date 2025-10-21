Sparatoria ad Afragola 3 persone ferite nella notte
Colpi esplosi davanti a un bar ad Afragola, trovati quindici bossoli. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Notte di paura ad Afragola, dove una sparatoria è avvenuta davanti a un bar in via Sportiglione. Tre le persone ferite: un 18enne e un 28enne già noti alle forze dell’ordine e un 28enne incensurato. Nessuno . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altre letture consigliate
Afragola, spari vicino a un bar nella notte: tre giovani feriti, trovati 15 bossoli - facebook.com Vai su Facebook
Far West a Napoli, sparatoria all'esterno di un bar: 3 feriti ad Afragola - Questa notte i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nei pressi di un bar in via Sportiglione ad Afragola per il ... Secondo affaritaliani.it
Sparatoria ad Afragola, tre persone ferite - Sparatoria, la scorsa notte, ad Afragola: tre persone sono rimaste ferite, nessuno è in pericolo di vita. Scrive ansa.it
Agguato, esplosi 15 colpi di arma da fuoco contro tre persone ferme davanti ad un bar - Questa notte i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nei pressi di un bar in via Sportiglione ad Afragola per il ferimento di 3 persone. Scrive napolitoday.it