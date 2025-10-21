Spalletti la Juventus ha fatto un sondaggio per capire la sua disponibilità Sportmediaset

Uno dei nomi sondati dalla Juventus per l’ eventuale esonero di Igor Tudor pare essere Luciano Spalletti. Il problema, però, resta il suo ingaggio e il fatto che i bianconeri dovranno continuare a pagare il tecnico croato oltre all’ex Thiago Motta. La Juventus sonda Spalletti come sostituto di Tudor. Secondo quanto riportato da Sportmediaset: Non c’è stato un contatto diretto ma un sondaggio indiretto. La Juve e Spalletti non si sono parlati ma la dirigenza bianconera ha cercato di capire se ci potesse essere la disponibilità dell’ex ct della Nazionale a trasferirsi a Torino. A stagione in corso e nel caso di esonero di Tudor. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

