Uno dei nomi sondati dalla Juventus per l’ eventuale esonero di Igor Tudor pare essere Luciano Spalletti. Il problema, però, resta il suo ingaggio e il fatto che i bianconeri dovranno continuare a pagare il tecnico croato oltre all’ex Thiago Motta. La Juventus sonda Spalletti come sostituto di Tudor. Secondo quanto riportato da Sportmediaset: Non c’è stato un contatto diretto ma un sondaggio indiretto. La Juve e Spalletti non si sono parlati ma la dirigenza bianconera ha cercato di capire se ci potesse essere la disponibilità dell’ex ct della Nazionale a trasferirsi a Torino. A stagione in corso e nel caso di esonero di Tudor. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti, la Juventus ha fatto un sondaggio per capire la sua disponibilità (Sportmediaset)