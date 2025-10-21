Spalletti allaÂ presentazioneÂ dellaÂ ‘Coppa della Pace’ torneo rivolto aiÂ giovani 12-15 anni

In campo ragazzi di 8 diocesi toscane, sfide di calcio a 5 e pallavolo. Siena. Unire sport, fede e costruzione della pace. Ãˆ questo l’obiettivo del Torneo ‘Coppa della Pace’, presentato a Siena presso Confindustria Toscana Sud e promosso dall’Associazione Scintille di Maria – Odv in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (Csi). Â “La pace non Ã¨ soltanto una parola di quattro lettere ma un modo di vivere- ha spiegatoÂ Martina Piccini, Â presidente de Le Scintille di Maria e ideatrice del progetto- Questa iniziativa parte del cuore e ha l’obiettivo di dare voce ai giovani, che sono il nostro futuro, e di trasmettere l’importanza dei valori della vita, primo fra tutti la pace. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it