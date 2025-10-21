Era la fine di agosto del 2018, quando la Spal si ritrovò per l’ultima volta al primo posto in classifica: sue compagne di viaggio quella sera - dopo il doppio successo al "Dall’Ara" su Bologna e Parma - erano Juventus e Napoli, non Fratta Terme. Era la giornata numero 2 del secondo dei tre campionati di serie A della gestione Colombarini. Ed era addirittura dall’ultima giornata della serie B vinta nel 2016-17 che i colori biancazzurri non si issavano in solitaria sul pennone più alto di una graduatoria. E’ in uno scenario completamente opposto che si torna a vedere la concorrenza intera dall’alto in basso, ma è la legge del calcio (e della mala amministrazione societaria), e non ci si può far niente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spal, il primato piace