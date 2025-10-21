spaghetti unplugged torna a milano
Dopo anni di assenza dalla scena meneghina, Spaghetti Unplugged fa il suo grande ritorno a Milano con una serata speciale il 23 ottobre 2025 all’Apollo Club, inaugurando una nuova stagione di eventi che accompagnerà la città fino al 2026. Ad aprire questa prima data saranno Diora Madama, che ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Spaghetti Unplugged??: jam session con ospiti Diora Madama e Tancredi + spaghettata di mezzanotte - La rassegna Spaghetti Unplugged, la jam session aperta che riunisce artisti ed esordienti su un palco, attorno a una spaghettata di mezzanotte, torna dopo mesi di assenza a far tappa a Milano giovedì ... Scrive mentelocale.it