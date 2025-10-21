spaghetti unplugged torna a milano

Milanotoday.it | 21 ott 2025

Dopo anni di assenza dalla scena meneghina, Spaghetti Unplugged fa il suo grande ritorno a Milano con una serata speciale il 23 ottobre 2025 all’Apollo Club, inaugurando una nuova stagione di eventi che accompagnerà la città fino al 2026. Ad aprire questa prima data saranno Diora Madama, che ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

