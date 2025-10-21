Spaccio nella movida sentenza ribaltata in Appello per 5

Casertanews.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reato riqualificato e prescrizione dei reati contestati. E’ stata questa la decisione della sesta sezione della Corte di Appello di Napoli nei confronti di 5 persone accusati plurime cessioni di sostanze stupefacenti nella movida di Aversa. Si tratta di Giuseppe Russo, Gennaro Tranchino, Marco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

