Spaccia droga fuori dal supermercato e prende a pugni i carabinieri

È stato arrestato con le accuse di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali il 37enne di nazionalità marocchina fermato sabato pomeriggio dai carabinieri nel parcheggio del supermercato Aldi di Via Mazzini a Castiglione delle Stiviere. L'uomo era fermo in auto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it