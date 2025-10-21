Spaccia droga fuori dal supermercato e prende a pugni i carabinieri
È stato arrestato con le accuse di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali il 37enne di nazionalità marocchina fermato sabato pomeriggio dai carabinieri nel parcheggio del supermercato Aldi di Via Mazzini a Castiglione delle Stiviere. L'uomo era fermo in auto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
