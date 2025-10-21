Spaccata alla gioielleria Baldacci di Riccione | serranda tagliata col flessibile

Rimini, 21 ottobre 2025 – Nuova spaccata notturna in provincia. Questa volta a essere colpita è stata la gioielleria Baldacci di viale Dante a Riccione, presa di mira da quattro persone incappucciate arrivate a bordo di un’Audi VR 66, già segnalata per altri colpi simili. I malviventi hanno utilizzato un flessibile per tagliare la serranda e successivamente alcune mazzette per infrangere la vetrata del negozio. L’allarme, scattato alle 2.39, ha costretto la banda a fuggire rapidamente. I ladri sono rimasti all’interno solo per circa un minuto, riuscendo a portare via alcuni oggetti esposti nelle vetrine ma senza accedere ai gioielli custoditi in cassaforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

