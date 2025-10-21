Spaccata alla gioielleria Baldacci di Riccione | serranda tagliata col flessibile
Rimini, 21 ottobre 2025 – Nuova spaccata notturna in provincia. Questa volta a essere colpita è stata la gioielleria Baldacci di viale Dante a Riccione, presa di mira da quattro persone incappucciate arrivate a bordo di un’Audi VR 66, già segnalata per altri colpi simili. I malviventi hanno utilizzato un flessibile per tagliare la serranda e successivamente alcune mazzette per infrangere la vetrata del negozio. L’allarme, scattato alle 2.39, ha costretto la banda a fuggire rapidamente. I ladri sono rimasti all’interno solo per circa un minuto, riuscendo a portare via alcuni oggetti esposti nelle vetrine ma senza accedere ai gioielli custoditi in cassaforte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Cattolica, spaccata e colpo notturno in gioielleria: i ladri sfondano il vetro antiproiettile Vai su Facebook
Così ci hanno svuotato la gioielleria in 4 minuti: sui social il video della 'spaccata' [VIDEO] - X Vai su X
Spaccata alla gioielleria Baldacci di Riccione: serranda tagliata col flessibile - Il colpo nella notte da parte di quattro persone incappucciate, potrebbe trattarsi della stessa banda che ha agito nelle scorse settimane ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Riccione, spaccata notturna in gioielleria - Gallery - Assalto notturno alla gioielleria Baldacci in viale Dante a Riccione. Riporta corriereromagna.it
Riccione, nuovo colpo della “banda dell’Audi nera” alla gioielleria Baldacci - Nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre, intorno alle 2:30, ignoti malviventi hanno preso di mira la gioielleria Baldacci di viale Dante, mettendo a segno un furto lampo con modalità ormai note ... Lo riporta altarimini.it