Sp 11 Cà Quaiotto concluso il collaudo del cantiere | 1,5 milioni di lavori per il ripristino post alluvione
Concluso il cantiere in località Cà di Quaiotto, lungo la Strada provinciale 11 ‘Sogliano’, nel territorio del comune di Sogliano al Rubicone. Con le operazioni di collaudo delle protezioni antierosive si chiude definitivamente il cantiere, che ha restituito piena sicurezza e funzionalità a un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
