Sovrappeso Mieli contro la candidata Avs

Cms.ilmanifesto.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri durante la trasmissione radio «24 Mattino», Paolo Mieli ha definito Souzan Fatayer (nata a Nablus e trasferita a Napoli dal 1984 dove insegna all’Orientale) «la palestinese napulitana che esalta . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

sovrappeso mieli contro la candidata avs

© Cms.ilmanifesto.it - «Sovrappeso», Mieli contro la candidata Avs

Contenuti che potrebbero interessarti

sovrappeso mieli contro candidata“La palestinese in leggerissimo sovrappeso”: Paolo Mieli definisce così Souzan Fatayer candidata in Campania con Avs - In onda su "24 Mattino" le parole del giornalista e saggista Paolo Mieli contro la candidata di Avs Souzan Fatayer, esponente della comunità ... Come scrive fanpage.it

sovrappeso mieli contro candidataMieli e la candidata in "leggero sovrappeso", Avs si indigna ma tace sui post choc anti Israele - Scoppia il caso legato alla candidata "palestinese napoletana" Souzan Fatayer, candidata alle elezioni regionali in Campania per Avs. Lo riporta iltempo.it

sovrappeso mieli contro candidataMobilitazione pro Gaza, è bufera su Paolo Mieli: «Prof candidata offesa» - Mentre la Città Metropolitana di Napoli espone sulla propria sede la bandiera palestinese, la docente universitaria Souzan Fatayer, palestinese titolare di cattedra ... Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sovrappeso Mieli Contro Candidata