Souzan Fatayer chi è la palestinese napulitana che zittisce il body shaming di Paolo Mieli

Non pensava certo che il suo nome avrebbe fatto discutere. E invece, Souzan Fatayer, candidata con Alleanza Verdi e Sinistra alle prossime regionali in Campania, ha scatenato (suo malgrado) una lunga serie di polemiche per le brutte dichiarazioni del giornalista Paolo Mieli. Ma andiamo con ordine. Nata a Nablus, in Palestina, nel 1984, Fatayer è arrivata a Napoli lo stesso anno in cui Diego Armando Maradona approdava al Napoli, un dettaglio che ama sottolineare e che racconta molto del suo legame profondo con la città partenopea. Docente di lingua araba presso l’Università L’Orientale di Napoli, Fatayer vive nel capoluogo campano da quasi quarant’anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

