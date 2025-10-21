Sosteniamo fermamente Trump | la linea di Meloni e dei volenterosi sulla pace in Ucraina
“ Siamo tutti uniti nel desiderio di una pace giusta e duratura, meritata dal popolo ucraino.” È questa la frase d’apertura della dichiarazione congiunta del gruppo dei "volenterosi" per l'Ucraina, resa nota quest'oggi. Tra i firmatari della dichiarazione ci sono il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro britannico Keir Starmer, il canceliere tedesco Frederich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro italiano Giorgia Meloni, il primo ministro polacco Donald Tusk, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro danese Matt Frederiksen. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
