Sospeso lo sgombero del Dono ma restano dubbi sul futuro
Sospeso lo sgombero dell'associazione "Il Dono" di Aversa ma restano i dubbi sul futuro. E' l'esito dolce-amaro della conferenza dei servizi che si è svolta in Comune nei giorni scorsi.All'incontro, convocato dal sindaco Franco Matacena, hanno partecipato la consigliera Federica Turco, i.
