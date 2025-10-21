Sospesa per quindici giorni una sala scommesse di Arezzo
Il Questore della Provincia di Arezzo ha disposto, a partire da oggi, la sospensione per quindici giorni della licenza di una sala scommesseVLT regolarmente autorizzata alla raccolta di giochi pubblici, situata nel capoluogo aretino. Il provvedimento è scaturito a seguito di una serie di controlli effettuati dalla Polizia di Stato – personale della Questura di Arezzo – dai quali è emerso che l’esercizio rappresentava un punto di ritrovo per persone con precedenti penali o considerate pericolose, e che all’interno dei locali si verificavano episodi di cessione di sostanze stupefacenti. L’ordinanza del Questore, adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, mira a contrastare tali fenomeni e a prevenire il rischio che il locale continui a costituire un luogo di aggregazione per soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la tranquillità dei cittadini. 🔗 Leggi su Lortica.it
