Sospesa dal Questore per quindici giorni l’attività di una sala scommesse

Arezzo, 21 ottobre 2025 – Sospesa dal Questore per quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 t.u.l.p.s., l'attività di una sala scommessevlt. Il Questore della Provincia di Arezzo ha sospeso da oggi, per quindici giorni, la licenza dell'attività di una sala scommessevlt regolarmente autorizzata all'esercizio ed alla raccolta di giochi pubblici attraverso il negozio di gioco ubicato nella città di Arezzo. Il provvedimento di sospensione dell'attività è stato adottato a seguito di diversi controlli effettuati da personale della Polizia di Stato appartenente alla Questura di Arezzo, dai quali è emerso che l'esercizio in questione è ritrovo di persone pregiudicate o pericolose e che all'interno dei locali avvengono cessioni di sostanze stupefacenti.

