Sospensioni dell' erogazione idrica | rubinetti a secco in molti Comuni irpini

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi a servizio dell’area rurale nel Comune di San Michele Di Serino dalle ore 22:00 di oggi alle ore 06. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Possibile interruzione idrica il 14 ottobre Si informa la cittadinanza che martedì 14 ottobre 2025, a causa di interventi sulla rete idrica a cura di Abbanoa S.p.A., potrebbero verificarsi cali di pressione o temporanee sospensioni dell’erogazione dell’acqua ne - facebook.com Vai su Facebook

Rubinetti a secco in alcune zone della città, ecco l'elenco delle vie - Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno giovedì 23 ottobre 2025 dalle ore 7:30 alle 22 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze ... Scrive primocanale.it

Emergenza idrica, allarme rosso anche sulla costa: rubinetti chiusi dalle 22 alle 6. Ecco l'elenco dei comuni colpiti dal provvedimento. La Ciip oggi: «Nuove sospensioni in ... - È una comunicazione urgente quella che arriva dalla Ciip di Ascoli Piceno perché è scattato proprio ieri l’allarme rosso al 3° stadio. Secondo corriereadriatico.it

Martedì rubinetti asciutti per 8 ore a Patti per lavori non rinviabili alla condotta - Lo stop interesserà sia la Marina che corso Matteotti, piazza Gramsci, contrada Rasola bassa oltre alle vie Sicilia, Calabria, Fratelli Cervi, Di Vittorio e Papa Giovanni XXIII ... Scrive msn.com