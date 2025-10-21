Sospendiamo l' energia elettrica | i negozi restano chiusi ma l' interruzione non si registra rabbia a Fratte

Disagi per i commercianti del quartiere Fratte di Salerno, costretti a tener abbassate le saracinesche per una interruzione dell’energia elettrica che, tuttavia, non risulta realmente avvenuta. Dalle 8.30 alle 15.30, infatti, cittadini ed esercenti avrebbero dovuto rinunciare all'elettricità, per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

