Sorprese a rubare dentifrici e spazzolini in un supermercato | due condanne

Agrigentonotizie.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorprese dopo avere rubato al supermercato merce per il valore di alcune decine di euro: due donne rumene di 39 e 23 anni, a distanza di pochi mesi, vengono condannate con l'accusa di furto aggravato.Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha inflitto 3. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

