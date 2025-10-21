Sorpresa | la carta del Pd in caso di flop Schlein si chiama Conte

C’è un certo allarme al Nazareno. In casa Pd non pensavano che anche le elezioni regionali in Campania potessero rappresentare una sfida difficile. Anche negli ultimi tempi, quando esponenti di centrodestra della regione cominciavano a fare gli spavaldi e a sostenere che la partita era ancora aperta, nel Pd non c’era grande timore e quelle affermazioni venivano derubricate a sparate propagandistiche. Ma adesso anche i sondaggi rivelano che la realtà non è così rosea come i dem l’avevano immaginata. Roberto Fico non tira granché nell’elettorato, chi vota 5 stelle non ha propensione di recarsi alle urne e i voti del Pd, orbo di Vincenzo De Luca, non sono più in cassaforte. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

