Sopravvivere allo scandalo Epstein | così re Carlo scarica il fratello Andrea di Windsor
Quando ho letto la notizia che il principe Andrea veniva messo da parte dalla famiglia reale, la mia prima reazione è stata: era ora. La seconda: ma perché proprio adesso?Perché non c’era certo bisogno dell’autobiografia postuma di Virginia Giuffre, né di un’ondata di file desecretati legati a. 🔗 Leggi su Today.it
