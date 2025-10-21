Soppresso volo Ita per Fiumicino Confindustria | Attenzioniamo nascita compagnia pugliese
BRINDISI - Non è stato inserito, nella programmazione invernale 2025-2026, il collegamento Brindisi-Roma Fiumicino con volo Ita Airways, in partenza ogni mattina dall'aeroporto del Salento alle ore 11.15. Una scelta determinata dal vettore e non da Aeroporti di Puglia. Primi disagi avvertiti dai. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Ita Airways, al via il volo diretto Roma Fiumicino - Mauritius dal 7 novembre (due volte a settimana) - Oggi l'evento di lancio presso il Chorus Cafè di Roma, in collaborazione ... ilmessaggero.it scrive
Ita Airways, dal 7 novembre decolla il volo Roma Fiumicino-Mauritius con l’Airbus A330neo - Il collegamento, pensato in particolare per la clientela leisure, prevede due frequenze settimanali con partenza da Roma ... Scrive corriere.it
Ita: rafforza offerta lungo raggio con rotta Fiumicino-Mauritius - Mentre si prepara a concludere i primi nove mesi del 2025 con oltre 10 milioni di passeggeri trasportati e ricavi in aumento del 5% Ita conferma la sua strategia di lungo raggio con il lancio del ... Riporta adnkronos.com