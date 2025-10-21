Sono qui per l’annuncio Ma è una trappola | orrore in Italia violenza atroce su una donna attirata così
Aveva risposto a un annuncio candidandosi come badante per alcuni anziani. Ma dietro quell’offerta di lavoro si nascondeva in realtà una trappola terribile, nella quale purtroppo è caduta: i carabinieri di Palagonia ( Catania ) hanno arrestato in flagranza un 60enne accusato di sequestro di persona e violenza sessuale nei confronti di una 44enne di origini romene. La vittima aveva risposto all’ inserzione pubblicata online sui socia ed era andata a casa dell’autore del messaggio per conoscere la persona da accudire e concordare i termini economici. L’uomo ha quel punto l’ha però aggredita tenendola prigioniera per un mese, violentandola ripetutamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
