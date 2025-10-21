Sono 230 i tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven La Polizia | Comportamenti provocatori

Sono ben 230 i tifosi del Napoli (oltre a quattro del Psv) arrestati nel centro di Eindhoven. Numeri e contesto li chiarisce ufficialmente una nota pubblicata sul sito della polizia olandese ripresa dall’Agenzia Dire. Secondo le forze dell’ordine olandesi, per tutta la serata di ieri “ numerosi gruppi di tifosi si sono radunati in vari punti della città”, che sono stati “attentamente monitorati” non potendosi escludere “un possibile scontro tra i tifosi di entrambe le squadre”. Ma, il “ comportamento provocatorio ” del gruppo di italiani, che non avrebbero “rispettato le regole” ha portato agli arresti, nella zona di Fuutlaan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sono 230 i tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven. La Polizia: “Comportamenti provocatori”

