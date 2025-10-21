Sondrio ennesimo incidente all' incrocio sul Lungo Mallero
Ennesimo incidente in uno degli incroci più pericolosi di Sondrio. Attorno alle 12.45, in via Trento, due auto si sono scontrate a causa di una mancata precedenza nei pressi del ponte sul Mallero. A provocare l’impatto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata una Opel Zafira che proveniva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
