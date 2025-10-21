Sondrio ennesimo incidente all' incrocio sul Lungo Mallero
Ennesimo incidente in uno degli incroci più pericolosi di Sondrio. Attorno alle 12.45, in via Trento, due auto si sono scontrate a causa di una mancata precedenza nei pressi del ponte sul Mallero. A provocare l’impatto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata una Opel Zafira che proveniva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Ennesimo blitz antidroga nei boschi di Cosio Valtellino. Arrestati cinque pusher, tradotti nella casa circondariale di Sondrio in attesa degli interrogatori di garanzia. - facebook.com Vai su Facebook
A Sondrio, una donna di 44 anni è stata brutalmente aggredita: rapinata, violentata e ridotta in fin di vita vicino alla stazione degli autobus. L’aggressore, dopo averle addirittura staccato un orecchio a morsi, è stato arrestato: si tratta di un 24enne originario del - X Vai su X
Incrocio nel mirino: "Ennesimo incidente, serve più sicurezza" - L’ennesimo incidente, avvenuto ieri mattina, intorno alle 11, lungo la Salaria, nel cuore della frazione di Villa Sant’Antonio, ... ilrestodelcarlino.it scrive
Altro schianto nell’incrocio contestato a San Biagio. I residenti: "Adesso servono interventi urgenti" - Ennesimo incidente stradale a San Biagio di Osimo nel pericoloso incrocio tra le vie D’Ancona, Montegallo e Colle San Biagio l’altro ieri. Lo riporta ilrestodelcarlino.it