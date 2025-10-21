Sondrio ennesimo incidente all' incrocio sul Lungo Mallero

Sondriotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ennesimo incidente in uno degli incroci più pericolosi di Sondrio. Attorno alle 12.45, in via Trento, due auto si sono scontrate a causa di una mancata precedenza nei pressi del ponte sul Mallero. A provocare l’impatto, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata una Opel Zafira che proveniva. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Incrocio nel mirino: "Ennesimo incidente, serve più sicurezza" - L’ennesimo incidente, avvenuto ieri mattina, intorno alle 11, lungo la Salaria, nel cuore della frazione di Villa Sant’Antonio, ... ilrestodelcarlino.it scrive

Altro schianto nell’incrocio contestato a San Biagio. I residenti: "Adesso servono interventi urgenti" - Ennesimo incidente stradale a San Biagio di Osimo nel pericoloso incrocio tra le vie D’Ancona, Montegallo e Colle San Biagio l’altro ieri. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sondrio Ennesimo Incidente Incrocio