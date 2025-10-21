Sondaggio politico del 20 ottobre | FdI al 31% cresce il PD cala il M5S Le intenzioni di voto oggi

L’istantanea delle intenzioni di voto aggiornata al 20 ottobre registra un vantaggio stabile per Fratelli d’Italia, un Partito Democratico in crescita e un Movimento 5 Stelle in leggero arretramento. Le percentuali, con variazioni sulla settimana precedente, sono le seguenti: Le altre liste e formazioni minori si distribuiscono sulle quote residue, senza scostamenti di rilievo sul . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Sondaggio politico del 20 ottobre: FdI al 31%, cresce il PD, cala il M5S. Le intenzioni di voto oggi

