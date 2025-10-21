La crescita dei consensi di Fratelli d’Italia non si arresta. Secondo gli ultimi sondaggi il partito di Giorgia Meloni tocca addirittura la quota del 31%, restando così in testa e con un ottimo distacco rispetto al Pd, pure in risalita. La rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia anche il calo di 5 Stelle e Lega, mentre sono pochi i movimenti tra gli altri partiti, con un calo diffuso per le forze centriste. Il dato più significativo è sicuramente la nuova crescita registrata da Fratelli d’Italia, che continua a guadagnare voti dopo i buoni risultati delle elezioni regionali, soprattutto nelle Marche dove è riuscita a riconfermare il suo esponente Francesco Acquaroli come presidente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, Meloni inarrestabile: Fratelli d’Italia raggiunge il 31%, in crescita anche il Pd