Sommer Inter il portiere con Chivu è ‘rinato’ | la mossa da leader fatta dal tecnico nel momento di maggior pressione

Internews24.com | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 nei confronti dello svizzero. Un portiere rinato, protetto dal suo allenatore e pronto a blindare la porta dell’Inter anche in Europa. Yann Sommer sta vivendo una seconda giovinezza sotto la guida di Cristian Chivu, che ha saputo ridargli fiducia nel momento più delicato, nonostante gli errori commessi nella pesante sconfitta contro la Juventus. Come sottolinea Tuttosport, la gestione del tecnico romeno è stata fondamentale per non “bruciare” il suo numero uno. La difesa pubblica di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

sommer inter il portiere con chivu 232 8216rinato8217 la mossa da leader fatta dal tecnico nel momento di maggior pressione

© Internews24.com - Sommer Inter, il portiere con Chivu è ‘rinato’: la mossa da leader fatta dal tecnico nel momento di maggior pressione

Approfondisci con queste news

sommer inter portiere chivuInter, Sommer: "Chivu bravo nella comunicazione. Tutti abbiamo una buona relazione con lui" - Yann Sommer, portiere dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Union. Secondo tuttomercatoweb.com

sommer inter portiere chivuInter, Sommer sta crescendo con Chivu. E’ migliorato molto sotto quell’aspetto - La situazione La nuova Inter targata Cristian Chivu sta vivendo una fase di crescita netta, soprattutto dal punto di vi ... Come scrive calcionews24.com

sommer inter portiere chivuInter, Sommer: "L'anno scorso è stata dura, ma una grande squadra si rialza" - Tra i tanti cambiamenti che ha portato Cristian Chivu, c'è sicuramente la scelta di giocare un calcio più offensivo rispetto a quello. tuttomercatoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sommer Inter Portiere Chivu