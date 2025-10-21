Solini e quella maledetta traversa con l’Arezzo | Un gol poteva cambiare la partita del Ravenna

Sport.quotidiano.net | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante qualche sbavatura condivisa con tutta la squadra, Matteo Solini è stato il giocatore che più è andato vicino al gol nello scontro diretto di domenica al Benelli, perso 0-3 contro l’Arezzo. A parte la conclusione di Luciani in avvio di gara, il trentaduenne difensore scaligero, ha impegnato Venturi con un tiro dal limite e poi ha colpito la traversa, in due azioni successive. Con un po’ di fortuna, la storia del big match avrebbe potute essere diversa. Solini, la punizione da cui è scaturito il gol del vantaggio dell’Arezzo, non sembrava così evidente, al netto del fatto che i toscani hanno comunque meritato i 3 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

