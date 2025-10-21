Soldi in prestito al cliente per continuare a giocare d' azzardo sospesa l’attività di una sala da gioco a Maratta

Ternitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore di Terni, Michele Abenante, ha disposto la sospensione per quindici giorni della licenza di polizia per una sala pubblica da gioco nella zona di Maratta a Terni.Il provvedimento trae origine da un intervento effettuato nei giorni scorsi da personale della squadra volante e della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

