Soldato nordcoreano diserta superando il confine super fortificato con la Corea del Sud

Ilmessaggero.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un soldato nordcoreano è riuscito nell'impresa di disertare, superando il limite blindato che confina con la Corea del Sud. Una volta scavalcato il confine, si è consegnato ai. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

soldato nordcoreano diserta superando il confine super fortificato con la corea del sud

© Ilmessaggero.it - Soldato nordcoreano diserta superando il confine super fortificato con la Corea del Sud

Altre letture consigliate

soldato nordcoreano diserta superandoSoldato nordcoreano diserta superando il confine super fortificato con la Corea del Sud - Un soldato nordcoreano è riuscito nell'impresa di disertare, superando il limite blindato che confina con la Corea del Sud. Da msn.com

soldato nordcoreano diserta superandoDisertori Soldato nordcoreano passa linea fortificata e fugge in Corea Sud - Un soldato nordcoreano è riuscito a disertare, fuggendo in Corea del Sud dopo aver attraversato con successo la linea di demarcazione militare (Mdl) fra le due Coree, pesantemente fortificata, minata ... Da bluewin.ch

Cerca Video su questo argomento: Soldato Nordcoreano Diserta Superando