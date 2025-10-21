Sola M5s | 550mila euro di arretrati Tari alle manutenzioni invece che ad ammortizzare i costi del porta a porta

Gli incassi degli arretrati sulla Tari non saranno destinati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come dovrebbe avvenire per legge, ma saranno utilizzati per le manutenzioni ordinarie. A denunciarlo è il consigliere comunale M5s Paolo Sola che definisce “gravissimo” quando il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it