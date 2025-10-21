Sola M5s | 550mila euro di arretrati Tari alle manutenzioni invece che ad ammortizzare i costi del porta a porta
Gli incassi degli arretrati sulla Tari non saranno destinati al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come dovrebbe avvenire per legge, ma saranno utilizzati per le manutenzioni ordinarie. A denunciarlo è il consigliere comunale M5s Paolo Sola che definisce “gravissimo” quando il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Contenuti che potrebbero interessarti
M5S, Conte convoca gli iscritti: volete donare un milione di euro per aiuti umanitari a Gaza? - Il popolo Cinque Stelle sta votando in queste ore, venerdì 9 agosto, se destinare o meno una cifra consistente delle ... Si legge su corriere.it