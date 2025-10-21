' Sognando gli anni ‘60' – Un viaggio musicale tra mito e memoria con i Baluba Shake

Sabato 15 novembre alle ore 21:00, i Baluba Shake, band con decenni di esperienza su palchi di eventi pubblici e privati, teatri, club e piazze in tutta Italia, presentano “SOGNANDO GLI ANNI ‘60”, un music-show teatrale unico dedicato alla musica italiana degli anni Sessanta.Per l’occasione, la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

