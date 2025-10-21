Tania Bocchini, sindaca di Sogliano al Rubicone, sarà tra le protagoniste della prima edizione del Franco Festival, il 24 e 25 ottobre presso l’ex Cartiera di Marzabotto, a Lama di Reno di Bologna. L’iniziativa, promossa da Art-Er in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Marzabotto, Unione dell’Appennino Bolognese e Bis – Bologna Innovation Square, è dedicata alla rigenerazione dei territori attraverso la cultura, con l’obiettivo di costruire nuove alleanze tra istituzioni, operatori culturali e comunità locali. Venerdì 24 con la sindaca Bocchini Sogliano al Rubicone sarà presente per portare la propria esperienza che ha saputo valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio, investendo su progettualità culturali capaci di generare comunità e appartenenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sogliano sarà protagonista al Franco Festival