Il presidente Usa: "Kiev potrebbe ancora vincere, ma non credo ci riuscirà". Telefonata Rubio-Lavrov: "Colloquio costruttivo, discussi passi per summit in Ungheria". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sofia pronta fornire putinSofia pronta a fornire a Putin corridoio aereo per Budapest - Se verrà richiesto, la Bulgaria è pronta a fornire un corridoio aereo a Vladimir Putin per raggiungere Budapest e incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Come scrive msn.com

Sofia pronta a fornire a Putin corridoio aereo per Budapest | Trump: "Gli ho chiesto di fermare gli attacchi contro i civili" - Lo ha affermato il presidente americano Trump, precisando di aver chiesto all'omologo russo ... Lo riporta msn.com

sofia pronta fornire putinTelefonata Rubio-Lavrov. Trump: "La guerra può finire". Zelensky: "Non è Gaza". Sofia offre un un corridoio aereo a Putin per il vertice a Budapest - Donald Trump ostenta un moderato ottimismo in vista del vertice di Budapest con Vladimir Putin, di cui i rispettivi ministri degli esteri discuteranno probabilmente giovedì in un luogo ancora da defin ... Secondo msn.com

