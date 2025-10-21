Soccorso in mare al largo di Milazzo passeggero colpito da ictus evacuato dalla nave da crociera

Messinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione di soccorso in mare si è conclusa con successo nella tarda serata di ieri al largo di Milazzo, dove la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera è intervenuta per evacuare un passeggero colpito da un ictus mentre si trovava a bordo della nave da crociera AIDASTELLA, in navigazione a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

