Soccorso in mare al largo di Milazzo passeggero colpito da ictus evacuato dalla nave da crociera
Un’operazione di soccorso in mare si è conclusa con successo nella tarda serata di ieri al largo di Milazzo, dove la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera è intervenuta per evacuare un passeggero colpito da un ictus mentre si trovava a bordo della nave da crociera AIDASTELLA, in navigazione a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
?Annullata l’espulsione del cittadino eritreo soccorso in mare: ha diritto a essere informato sulla possibilità di chiedere asilo Avv. Alessandra Ballerini https://www.meltingpot.org/2025/10/annullata-lespulsione-del-cittadino-eritreo-soccorso-in-mare-ha-diritto- - facebook.com Vai su Facebook
Passeggero colpito da ictus a bordo di una nave da crociera al largo di Milazzo: interviene la Guardia costiera - Nella tarda serata di ieri la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo ha eseguito un’operazione di evacuazione medica (medevac) a favore di un ... Secondo msn.com