So?a Valley lampo per Rigo Jr

Trentotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude in un nulla di fatto il rientro in attività di Jacopo Rigo, sfortunato protagonista di un Rally So?a Valley che lo ha visto uscire di scena dopo pochi chilometri del primo tratto cronometrato, quello di “Gora Rocka”. Il pilota dell'Opel Adam R2, condivisa con Mirco Gabrielli e curata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Soa Valley Lampo Rigo