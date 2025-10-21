Sneakers stivali e ballerine | le scarpe di mezza stagione delle vip
E’ iniziato l’autunno, con le sue giornate grigie e le temperature altalenanti. Come mi vesto? E soprattutto, che scarpe metto? Sono domande che ci poniamo tutti quando arriva la mezza stagione, quel periodo dell’anno in cui il meteo è capriccioso e l’armadio sembra non avere mai la risposta giusta. Le vip ci vengono in soccorso, mostrando le loro scelte di stile accattivanti in fatto di calzature. Le opzioni non mancano e spaziano dalle sneakers più trendy agli stivali rock, passando per i tacchi vertiginosi. Ecco le scelte più cool delle vip: per affrontare questo periodo. con il piede giusto. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it
