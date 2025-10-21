SMS Astro Climber | Un Nuovo Eroe per il 40° Anniversario del SEGA Mark III!

La scena retro è viva più che mai, e a dimostrarlo arriva un regalo speciale per tutti i nostalgici e gli appassionati: Astro Climber, un nuovissimo action game a scorrimento verticale, creato per celebrare il 40° anniversario del SEGA Mark III (l’antenato giapponese del nostro amato Master System)! Sviluppato da BadComputer, questo titolo cattura lo spirito dell’era 8-bit con un’azione moderna e avvincente. Scappa dalla Stazione Spaziale in Avaria La situazione è disperata a bordo della stazione spaziale Frontier Prime. I sistemi stanno cedendo, l’ossigeno sta per esaurirsi e droni impazziti e trappole mortali ti ostacolano ad ogni passo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net