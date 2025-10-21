Smettiamola di guardare al Congo come terra da sfruttare
«Il Congo è un “paese soluzione”! La sua foresta pluviale è il secondo polmone del pianeta. Le sue terre sono ricche di minerali, strategici nella transizione ecologica. Ma per il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
