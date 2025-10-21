smart life da record oltre settemila presenze e 750mila utenti digitali

Con 7.000 presenze complessive, tra attività e mostre e smart school - sono oltre 1.000 i giovani e gli studenti che hanno seguito le iniziative a loro rivolte nell’ambito della programmazione Smart School, - e 750.000 utenti sui canali digitali, si è conclusa ’Non c’è più Internet? Nuove connessioni per l’umanità digitale’, la decima edizione di Smart Life Festival. Un successo importante che porta a guarda al futuro: ’Intelligenze. Naturale, artificiale e umano nell’era della complessità’ sarà il titolo della prossima edizione che si terrà nell’autunno 2026. Un tema estremamente attuale, che rappresenta un invito a considerare la crescente complessità del mondo in cui viviamo e la necessità di affrontarla attraverso nuove forme di interazione e collaborazione tra dimensione naturale, tecnologica e umana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

