Smart City Padova nella Top 10 dei capoluoghi italiani | la classifica

Padovaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna è la città più smart d’Italia 2025, e per il primo anno infrange il primato di Milano, che finisce al 39esimo posto. Questo il risultato chiave del City Vision Score 2025, l’indice, curato da Blum e Prokalos, che misura su una scala da 10 a 100 il grado di “intelligenza” di tutti i 7.896. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ICity Rate 2015, classifica delle Smart City: Padova cala ma resta nella top 10 - ICity Rate 2015, l’indagine annuale, realizzata da Forum PA con la collaborazione di Openpolis, è stata presentata giovedì a Smart city exhibition, la manifestazione europea sulle tematiche ... Come scrive padovaoggi.it

Smart City, Comune di Teramo premiato a Padova - TERAMO – Per il secondo anno di fila il Comune di Teramo è stato premiato a Padova, nell’ambito dell’evento “City Vision – Stati generali delle città intelligenti”, per essersi classificato anche ... Da abruzzonews.eu

Padova smart, integrata e ad alta innovazione: città intelligente e connessa - Bike e car sharing, isole di sosta multimediali e colonnine di ricarica per veicoli elettrici per la mobilità intelligente. Come scrive padovaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Smart City Padova Top