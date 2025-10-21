Juraj Cintula, 72 anni, è stato condannato per "terrorismo" perché ha agito "con l'intento di impedire il corretto funzionamento del governo" È stato condannato a 21 anni di carcere per terrorismo Juraj Cintula, l'attentatore del primo ministro slovacco, Robert Fico. L'uomo ferì gravemente il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Slovacchia, l'attentatore di Robert Fico condannato a 21 anni di carcere per terrorismo: ferì il primo ministro con 5 colpi di pistola nel 2024