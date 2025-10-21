Slovacchia 21 anni di prigione per l’uomo che aveva cercato di uccidere Robert Fico

Il 21 ottobre la giustizia slovacca ha condannato a 21 anni di prigione per terrorismo Juraj Cintula, un pensionato di 72 anni che nel maggio 2024 aveva ferito gravemente con un’arma da fuoco il premier nazionalista Robert Fico. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

